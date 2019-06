Bei Abbrucharbeiten : Bedrohliche Risse – Wohnhaus in Düsseldorf droht einzustürzen

Bedrohliche Risse – Wohnhaus in Düsseldorf droht einzustürzen

Großeinsatz an der Oststraße in Düsseldorf. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf An der Oststraße in Düsseldorf ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bei Abrissarbeiten soll ein bewohntes Nachbarhaus beschädigt worden sein. Das droht nun offenbar einzustürzen.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Galeria Kaufhof wird derzeit ein altes Gebäude abgerissen. Jetzt sind offenbar in einem angrenzenden Wohnhaus Risse entstanden, die die Statik bedrohen. Im Bereich Wehrhahn / Ost- und Tonhallenstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

(Mehr in Kürze)