Düsseldorf-Wittlaer : Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Düsseldorf Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Wittlaer so schwer verletzt, dass beide ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Einer der Unfallbeteiligten stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Dienstagnachmittag in Wittlaer sind zwei Männer so schwer verletzt worden, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.