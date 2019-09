Unfall in Düsseldorf : Porsche durchbricht Zaun und landet in Garten

Düsseldorf In Düsseldorf hat sich in der Nacht auf Samstag ein Unfall ereignet: Ein Porsche flog aus einer Kurve und landete im Garten. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer einen Unfall gegeben. Ein Porsche fuhr auf der Einbrunger Straße in einer Wohngegend, als er in einer Kurve ausbrach. Der Sportwagen raste durch den Zaun vor einem Einfamilienhaus, fuhr durch den Garten, durchbrach eine Hecke und kam schließlich auf dem Rasen zum Stehen. Das teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Samstagmorgen mit.