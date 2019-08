Düsseldorf-Wittlaer : Hunderte Strohballen stehen in Flammen

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde in der Nacht zu einem Strohmietenbrand in Wittlaer gerufen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Beinahe 200 Strohballen auf einem Feld in Düsseldorf-Wittlaer standen am frühen Donnerstagmorgen in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 2.19 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr, im Bereich Wasserwerksweg würden Strohballen in Flammen stehen.

Als die ersten Einsatzkräfte der Wache Flughafenstraße sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wittlaer am Einsatzort eintrafen, brannten bereits rund 180 Strohballen der dort gelagerten Strohmiete.

Um ein besseres Löschen der Flammen und Glutnester zu ermöglichen, setzte die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit einem Landwirt zwei Teleskoplader ein. So war es möglich die einzelnen Strohballen auseinander zuziehen, sodass auch tieferliegende Glutnester gelöscht werden konnten.

Diese Arbeit stellten sich jedoch als sehr zeitintensiv heraus - die letzten Flammen konnten erst gegen sieben Uhr morgens gelöscht werden.

Es waren rund 25 Einsatzkräfte für insgesamt gut fünf Stunden im Einsatz. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat zur Ermittlung der Brandursache ihre Arbeit aufgenommen.

(csr)