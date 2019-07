Halle in Düsseldorf-Wittlaer abgebrannt : Feuer bei Graf-Recke-Stiftung verursacht hohen Sachschaden

Düsseldorf Auf 300.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Schaden, der bei einem Brand in einem Gebäude der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf-Wittlaer entstanden ist. Das Feuer brach dort am frühen Donnerstagmorgen aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Wittlaer zu einem Feuer in einer Lagerhalle für Land- und Gartenmaschinen. Mit drei Löschrohren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

Die Meldung über einen Brand an der Einbrunger Straße in Wittlaer ging um 2.01 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die ersten Einheiten wenige Minuten später eintrafen, brannte das acht mal 15 Meter große Gebäude bereits lichterloh. Drei Löschtrupps wurden zur Bekämpfung der Flammen eingesetzt.

Da zunächst nicht bekannt war, was in der Halle gelagert wurde, mussten mehrere Fenster gewaltsam geöffnet werden. Der erste Löschangriff erfolgt zunächst von außen, im weiteren Verlauf wurde eine Tür gewaltsam geöffnet, sodass die Löscharbeiten im Inneren fortgeführt werden konnten.

Bei der Kontrolle des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte zwei Gasflaschen, die sofort ins Freie gebracht wurden. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass um 2.44 Uhr nur noch einige Glutnester vorhanden waren. Dem Löschwasser wurde ein Netzmittel beigefügt, damit konnten die tiefer liegenden Brandnester erreicht werden.

In der 120 Quadratmeter großen Lagerhalle für Garten- und Landmaschine wurden auch Betriebsstoffe für die Maschinen gelagert, die teilweise durch den Brand sich mit dem Löschwasser vermischten. Ein Mitarbeiter des städtischen Umweltamtes begleitet in diesem Zuge die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr.

Für die Nachlöscharbeiten mussten die Feuerwehrleute die Decken- und Wandverkleidungen öffnen und kontrollierten diese mit einer Wärmebildkamera. Da die Gerätschaften im Gebäude größtenteils zerstört oder stark beschädigt wurden - es handelte sich dabei um Traktoren, Rasenmäher und motorbetriebene Gartengeräte - schätzt der Einsatzleiter der Feuerwehr den entstandenen Sachschaden auf mindestens 300.000 Euro.

Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer kamen keine Menschen zu Schaden.

Nach zwei Stunden kehrten die 26 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

Gegen 6.15 Uhr kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle nochmals. Hierbei stellten die Einsatzkräfte mithilfe einer Wärmebildkamera mehrere Glutnester fest, die dann gelöscht wurden. Dazu mussten ebenfalls weitere Teile der Deckenverkleidung geöffnet werden. Gegen 7.15 Uhr war der Einsatz beendet.

(csr)