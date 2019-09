Unfall in Düsseldorf : Betrunkene Porsche-Fahrerin durchbricht Zaun und fährt in Garten

Foto: Patrick Schüller 5 Bilder Porsche landet bei Unfall in Düsseldorfer Garten.

Düsseldorf Eine Porsche-Fahrerin hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall in Düsseldorf verursacht. Sie verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Sportwagen und raste in einen Garten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich im Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer ein schwerer Unfall ereignet. Eine 41-Jährige war mit einem Beifahrer in einem Porsche auf der Einbrunger Straße unterwegs. In einer Kurve von nahezu 90 Grad verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Sportwagen und fuhr statt nach links geradeaus auf eine Einfahrt zu, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Der Porsche durchbrach das massive Tor und den Zaun vor dem Einfamilienhaus, fuhr durch den Garten, krachte durch eine Hecke und kam schließlich auf dem Rasen zum Stehen. Das Wohnhaus befindet sich in der Kurve an der Einbrunger Straße.

Der Unfallort ist eine Wohngegend im Düsseldorfer Norden. Laut Polizei gilt dort Tempo 30. Die 41-jährige Fahrerin war nach Angaben des Sprechers jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Außerdem fuhr die Frau betrunken, wie der Sprecher ergänzt. Bei einer Blutprobe vor Ort sei ein hoher Alkoholwert gemessen worden. Weitere Angaben zur Fahrerin oder dem Beifahrer konnte die Polizei nicht machen. Der Porsche ist in Essen gemeldet.

Die zwei Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Auch keiner der Hausbewohner wurde verletzt, da sich zum Unfallzeitpunkt in der Nacht niemand mehr im Garten oder auf der Terrasse vor dem Haus aufgehalten hatte.

Der Porsche wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Er musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Auch an Zaun, Hecke und Garten entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren in der Nacht in Düsseldorf-Wittlaer im Einsatz.

(mba)