Werstener-Tunnel zeitweise gesperrt : Stau-Chaos auf der A46 in Düsseldorf

Blick am Donnerstagmorgen auf die A46 in Richtung Werstener Tunnel. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Autofahrer auf der A46 in Düsseldorf müssen sich den ganzen Tag schon in Geduld üben, die Fleher Brücke in Richtung Neuss ist gesperrt. Dazu kam am Nachmittag auch noch ein Brandalarm im Werstener Tunnel. Dieser musste ebenfalls gesperrt werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, löste die Brandmeldeanlage im A46-Tunnel um 13.26 Uhr aus. Die Autofahrer wurden aufgefordert, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen und den Tunnel zu verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr überprüfte den Tunnel, konnte jedoch keinen Brand feststellen. Die Ursache für den Alarm konnte bislang nicht gefunden werden.

Wie ein Augenzeuge berichtete, wurde der Tunnel daraufhin wieder freigegeben, doch kurze Zeit später habe der Alarm erneut ausgelöst.

Gegen 14.30 Uhr war die Feuerwehr zusammen mit Straßen.NRW dabei, den Tunnel wieder freizugeben.

Es bildeten sich in beide Richtungen lange Staus.

(csr)