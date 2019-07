Düsseldorf-Wersten : Zwei Jugendliche nach Einbruch festgenommen

Düsseldorf 14 und 15 Jahre alt sind die beiden Tatverdächtigen, die nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wersten festgenommen wurden.

Den ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Jugendlichen die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um ungesehen in den Garten des Einfamilienhauses am Mendelweg zu gelangen. Von dort drangen sie in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände.