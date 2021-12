Feuer im Werstener Seniorenheim : Seniorin bei Brand im Altenheim verletzt

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim wurde eine 91-Jährige verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Feuer im Lichtschacht eines Seniorenheimes gerufen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen in kürzester Zeit löschen und verhinderten so ein Übergreifen des Brandes auf weitere Kellerräume.

Durch das Auslösen der Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr von der Wache in Wersten gestern Nachmittag zu einem Brand in einem Seniorenheim an der Gertrud-Woker-Straße gerufen. Eine 91-jährige Bewohnerin hatte giftige Rauchgase eingeatmet und musste ins Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner wurden an der Einsatzstelle untersucht, konnten aber nach Angaben der Feuerwehr im Seniorenheim bleiben.