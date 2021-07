Unfall in Düsseldorf-Wersten : Rollstuhlfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf-Wersten

Düsseldorf Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall in Düsseldorf-Wersten von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Rollstuhlfahrer ist aus bislang unbekannter Ursache von einer Stadtbahn erfasst worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr an der Kölner Landstraße in Wersten. Schwer verletzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.