Um Kollision zu verhindern : Mehrere Verletzte nach Linienbus-Vollbremsung in Düsseldorf

Mehrere Verletzte nach Linienbus-Vollbremsung in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Busfahrer musste am Montagnachmittag in Düsseldorf-Wersten ein Vollbremsung machen, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Aufgrund eines unvorhersehbaren Manövers einer 40-jährigen Autofahrerin, musste der Busfahrer an der Kreuzung Kölner Landstraße / Werstener Straße eine Notbremsung einleiten. Der Vorfall ereignete sich am Montag um 15.48 Uhr.

Nach eigener Aussage fuhr der Fahrer des Rheinbahn Busses an der Kreuzung A46/Kölner Landstraße in Richtung Werstener Straße nach Fahrtsignal der Busspurampel an.