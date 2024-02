Düsseldorf-Wersten Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Shisha-Pfeife

Eine Kohlenmonoxidvergiftung bei zwei Personen in Düsseldorf-Wersten löste in der Nacht zu Mittwoch einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 3.15 Uhr am frühen Mittwoch wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Anrufer klagte über Unwohlsein und eine kurzzeitige Gedächtnislücke.