Düsseldorf-Wersten : Festnahme nach Einbruch in Obst- und Gemüsegeschäft

Festnahme nach Einbruch in Obst- und Gemüsegeschäft

Düsseldorf Die Scheibe eines Obst- und Gemüseladens in Düsseldorf-Wersten haben drei Täter eingeworfen und dann unter anderem Bargeld gestohlen. Einer der Männer konnte festgenommen werden. Er leistete erheblichen Widerstand.

Nach einem Geschäftseinbruch in Wersten in der Nacht zu Sonntag konnten die Beamten der Polizeiinspektion Süd einen von drei Tätern stellen. Der alkoholisierte Festgenommene leistete bei der späteren Blutprobe erheblichen Widerstand.

Der 24-jährige Mann ist bereits wegen Einbruchs in Erscheinung getreten und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu seinen beiden Komplizen dauern an.