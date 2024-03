Düsseldorf-Wersten Familienstreit eskaliert - Großeinsatz für die Polizei

Der vermeintliche Hilferuf eines 42-jährigen Vaters am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Wersten entwickelte sich zu einem großen Polizeieinsatz. Weil sich Unbeteiligte in die beabsichtigten Ingewahrsamnahmen einmischten und die Maßnahmen störten, waren im Ergebnis mehr als ein Dutzend Funkstreifen an dem Einsatz beteiligt, Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden beschimpft und bedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.