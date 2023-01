Feuer in Düsseldorf-Wersten 80-jährige Frau bei Brand lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf · Bei einem Hausbrand in Düsseldorf-Wersten sind mehrere Personen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Eine Frau schwebt laut Feuerwehr in Lebensgefahr. Die Kripo ermittelt zu Brandursache.

09.01.2023, 09:17 Uhr

11 Bilder Verletzte bei Brand in Düsseldorf-Wersten 11 Bilder Foto: Patrick Schüller

Im Anbau eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Wersten ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 23.30 Uhr alarmiert. “Wir sind zunächst mit einem Löschzug ausgerückt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, habe der Anbau eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand gestanden. „Der Einsatzleiter hat dann noch einen zweiten Löschzug angefordert.“ Man habe sieben verletzte Personen vorgefunden, bei einer habe eine Rauchgasvergiftung vorgelegen, bei sechs anderen habe der Verdacht darauf bestanden. „Dann wurde aber klar, dass noch eine achte Person vermisst wird“, sagte der Sprecher. Die 80-jährige Frau sei dann in der Brandwohnung bewusstlos und mit Verbrennungen aufgefunden worden. „Bei ihr besteht Lebensgefahr“, sagte der Sprecher. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz an der Kölner Landstraße hat rund zwei Stunden gedauert. Nach Abschluss der Löscharbeiten habe man das Dach des Gebäudes von innen geöffnet, um mögliche Glutnester zu finden, sagte der Sprecher. „Am Montagmorgen hat dann noch mal eine Kontrolle stattgefunden.“ Dabei seien aber keine Glutnester mehr entdeckt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Feuerwehr auf rund 100.000 Euro. 50 Feuerwehrleute ware im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast? Im Rheinpegel hören Sie jede Woche das Witzigste und Wichtigste aus der Landeshauptstadt. Einfach hier klicken. Sie wollen zu diesem und weiteren Themen aus Düsseldorf auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren “Total Lokal”-Newsletter! Hier geht es zur Bilderstrecke: Verletzte bei Brand in Düsseldorf-Wersten

(csr)