Düsseldorf-Wersten : 19 Monate altes Kleinkind schließt sich in Pkw ein

19 Monate altes Kleinkind schließt sich in Pkw ein

Düsseldorf Beim Beladen eines Pkw in Düsseldorf-Wersten spielte ein 19 Monate altes Kleinkind im Auto mit dem Schlüssel und verschloss kurzerhand das Fahrzeug. Da ein Ersatzschlüssel nicht zur Verfügung stand, rief die Mutter die Feuerwehr.

Während die Mutter das Kind in das Auto gehoben hatte, spielte es zur Ablenkung mit dem Fahrzeugschlüssel und hatte nach dem Schließen der Tür den Pkw komplett verschlossen. Danach war der Schlüsselbund zwischen die Tür und den Kindersitz gefallen, sodass ein erneutes Drücken des Öffners für das angeschnallte Kleinkind nicht möglich war.

Danach konnten alle Türen des Pkw geöffnet und das kurzzeitig irritierte Kleinkind unverletzt an die Mutter übergeben werden.

Obwohl die Temperaturen und die Sonnen am heutigen Tag nicht sehr intensiv waren, so hat die Mutter in den Fall richtig gehandelt und schnelle Hilfe angefordert. Gerade im Sommer kann die Temperatur im Innenraum eines Autos schnell zu einer Hitzefalle werden.