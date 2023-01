Auf dem Rhein in Düsseldorf Wasserschutzpolizei schnappt gesuchten Steuermann

Einen guten Riecher beweisen Beamte der Wasserschutzpolizei in Düsseldorf. Am Montagnachmittag kontrollierten sie ein Gütermotorschiff auf dem Rhein in der Landeshauptstadt. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Steuermanns kam heraus, dass er wegen eines Drogendeliktes per Haftbefehl gesucht wurde.