Gewässerverschmutzung in Düsseldorf Wasserschutzpolizei ermittelt Ursache für Wasserverschmutzung

Zurzeit läuft in der Marina am Rheinturm in Düsseldorf ein Einsatz der Wasserschutzpolizei. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, hat diese dort eine Wasserverunreinigung, eine trübe Verfärbung des Wassers festgestellt. Die Ursache soll nun ermittelt werden. Noch ist unklar, ob dort absichtlich Stoffe ins Wasser geleitet wurden oder dies versehentlich in den Rhein gelangten. Unterstützt wird die Wasserpolizei durch ein Feuerwehrboot und einen Hubschrauber, der Bilder aus der Luft liefert, die Hinweise zur Einleitstelle geben sollen. Der Einsatz wird voraussichtlich noch zwei bis drei Stunden dauern.