Smartphones und Tablets gestohlen Was passiert mit dem 13-Jährigen nach dem Einbruch in Düsseldorf?

Düsseldorf · Ein 13-jähriger Verdächtiger ist am Wochenende in Düsseldorf nach einem Einbruch an der Schadowstraße festgenommen worden. Was passiert nun mit ihm?

26.06.2024 , 16:48 Uhr

ein Teil der Beute konnte sichergestellt werden. Foto: Polizei Düsseldorf

Mehrere Smartphones und Tablets haben Täter am Wochenende aus einem Telekommunikationsladen an der Schadowstraße in der Düsseldorfer Innenstadt gestohlen. Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Polizei einen 21-Jährigen und einen 13-Jährigen festnehmen. Während der 21-Jährige in Untersuchungshaft sitzt, stellen sich viele die Frage, was mit dem minderjährigen Verdächtigen passiert? „Im Prinzip nichts“, sagt eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Mit 13 Jahren sei man noch strafunmündig, daher könne kein Verfahren gegen den Jugendlichen eröffnet werden. Was in solchen Fällen in der Regel passiere: Es werde ermittelt, ob eine strafmündige Person den strafunmündigen Verdächtigen zu der Tat angestiftet habe oder ihn durch Zwang dazu gedrängt habe. Ob das in diesem Fall auch geschieht, konnte die Sprecherin nicht sagen, da der ermittelnde Staatsanwalt nicht zu erreichen war. Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte, es komme immer mal wieder vor, dass Kinder unter 14 Jahren bei einer Straftat gefasst würden. Häufig sei das bei Taschendiebstählen der Fall, aber auch bei Haus- und Wohnungseinbrüchen. Dass es zuletzt gehäuft zu solchen Fällen gekommen sei, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Kurz nach 3 Uhr am frühen Samstagmorgen fielen Zivilfahndern die Verdächtigen im Bereich der Schadowstraße auf. Sie hatten einen Seat mit polnischen Kennzeichen geparkt und waren anschließend mit E-Scootern zu dem Geschäft gefahren. Dort schlugen sie die Scheiben ein und machten sich an den Auslagen zu schaffen. Anschließend fuhren sie zurück zu ihrem Seat und flüchteten. Als die Flüchtenden die Zivilstreifen erkannten, fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Graf-Adolf-Platz. Nach einem Zusammenstoß mit dem Zivilwagen der Polizisten endete die Fahrt und die Täter nahmen zu Fuß Reißaus. Der 13- und der 21-Jährige konnten gestellt werden. Der Ältere der beiden leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Zwei weitere Täter konnten entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)