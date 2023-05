Durchsuchungen auch in Düsseldorf Waffen, Kokain, Bargeld - Schlag gegen Drogenkriminalität

Fahndern ist in einer europaweit koordinierten Aktion ein Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität gelungen. Wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln wurden am Donnerstag unter anderem in Düsseldorf insgesamt fünf Objekte durchsucht und Haftbefehle gegen zwei Beschuldigte vollstreckt.