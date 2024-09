Intensivtäter begeht wiederholt Raub Von der U-Haft in den Hofgarten und wieder zurück

Weil der 20-Jährige bereits im April verschiedene Raubdelikte begangen hatte, saß er bis Anfang September in U-Haft und wurde anschließend zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Kuriosum: Der aktuelle Tatort – die Parkbank – ist exakt der Ort, an dem der Tatverdächtige im Frühling aufgrund des damals offenen Haftbefehls von einem Kriminalbeamten aufgegriffen worden war. Der Tatverdächtige wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wieder in U-Haft, berichtet ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei.