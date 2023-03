Kriminalfälle Viele Waffen- und Drogendelikte am Hauptbahnhof Düsseldorf

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, zählt der Düsseldorfer Hauptbahnhof bei Waffendelikten und Straftaten im Zusammenhang mit Drogen zu den am stärksten belasteten Bahnhöfen. Die höchsten Fallzahlen bundesweit in den beiden Bereichen hat der Hauptbahnhof in Dortmund.