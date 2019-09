Kostenpflichtiger Inhalt: Kontrollaktion in Düsseldorf : Viele E-Scooter-Fahrer wissen nicht, was sie tun

Emre (2. von links) und Huijie (rechts) bei der Kontrolle durch das Ordnungsamt. Sie waren mit dem E-Scooter auf dem Bürgersteig unterwegs. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Für Polizei und Ordnungsamt bedeuten E-Scooter vor allem eins: viel Arbeit. Am Donnerstag kontrollierten sie auf der Kö. Dabei wurde klar: Was erlaubt ist und was verboten, wissen die meisten E-Scooter-Fahrer nicht.