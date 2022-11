Auf Instagram : Videos zeigen Handgreiflichkeiten von Ticketkontrolleuren – so reagiert die Rheinbahn

Update Düsseldorf Die Bilder auf Instagram schockieren, zeigen eine eskalierende Ticketkontrolle, inklusive Handgreiflichkeiten der Rheinbahn-Mitarbeiter. Die Kontrolleure haben Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Fahrgast gestellt, berichtet ein Sprecher der Polizei. So reagiert die Rheinbahn.

Zwei Videos, die auf dem Account von @duesselmeme“ bei Instagram hochgeladen wurden, sorgen für Empörung bei den Bürgern. Gezeigt werden drei Rheinbahnkontrolleure, zu erkennen an ihrer Uniform mit dem Schriftzug „Rheinbahn Prüfdienst“, die einen sitzenden Fahrgast festhalten. Dieser ist nicht zu sehen, da er von den Rheinmitarbeitern verdeckt wird. Zu hören ist, wie sich dieser empört: „Ihr könnt mich nicht einfach so einkeilen“.

Das Social Media Team der Rheinbahn hat auf den Eklat in dem Sozialen Netzwerk so reagiert: „Das Video lässt uns genauso fassungslos zurück, wie Euch alle hier. Wir haben bereits alle Stellen bei uns im Haus informiert und um eine unverzügliche Aufklärung der Situation gebeten. Sobald wir mehr wissen, melden wir uns wieder“, schreibt ein Mitarbeiter.

Die Rheinbahn hat ein weiteres Statement veröffentlicht.



„Das Team war im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle am gestrigen Freitag auf der U76 in Richtung Krefeld unterwegs. Im Bereich der Haltestelle Prinzenallee weigerte sich ein angesprochener Fahrgast, seinen Fahrausweis zu zeigen. Stattdessen beleidigte dieser unseren Mitarbeiter und griff ihn an. Durch einen festen Stoß stürzte unser Kollege in der Bahn auf seinen Rücken.