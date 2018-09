Düsseldorf: Versuchte Vergewaltigung in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Am frühen Sonntagmorgen soll ein Unbekannter versucht haben, in der Düsseldorfer Altstadt eine 21-Jährige zu vergewaltigen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Behörden soll sich die Tat gegen 5.40 Uhr am Sonntagmorgen in der Nähe der Ratinger Straße ereignet haben. Demnach lief das 21-jährige Opfer auf der Mühlengasse in Richtung Tonhalle, als ihr ein unbekannter Mann auffiel. An der Straße Eiskellerberg packte er sie plötzlich von hinten, brachte sie zu Boden und versuchte, sie zu vergewaltigen.