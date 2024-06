Nach neuem Blitz-Einbruch bei Chanel in Düsseldorf Bekommt die Kö jetzt versenkbare Poller an den Ampeln?

Muss es an den Kö-Kreuzungen demnächst versenkbare Poller geben, um Blitzeinbrüche bei Luxushändlern zu verhindern? Darüber will die Interessengemeinschaft der Königsallee (IG Kö) jetzt mit der Stadt und der Polizei sprechen. Hintergrund ist der Einbruch in die Chanel-Filiale an der Königsallee 40, der eine exakte Kopie der Tat vom Jahresanfang war. Damals war eine Beute in niedriger sechsststelliger Höhe gemacht worden. Wie hoch diesmal die Beute zu beziffern ist, ist noch unklar. „Die Schadensaufstellung läuft noch“, hieß es am Freitag aus dem Polizeipräsidium.