Unfall bei Bauarbeiten : Feuerwehreinsatz im Düsseldorfer Polizeipräsidium

Düsseldorf Im Keller des denkmalgeschützten Düsseldorfer Polizeipräsidiums kam es bei Bauarbeiten am Donnerstagmorgen zu einer Verpuffung. Die Sanierung wurde sicherheitshalber pausiert.

Ein lauter Knall ging am Donnerstag dem Feuerwehreinsatz am Altbau des Polizeipräsidiums am Jürgensplatz voraus. Im Keller war es einem Sprecher zufolge bei Bauarbeiten zu einer Verpuffung gekommen, einige Staubschutzvorhänge aus Plastik seien dadurch verschmort. „Es wurde niemand verletzt, und es gab auch keinen Schaden am Gebäude“, versicherte der Polizeisprecher.