Suche nach Vermisstem in Düsseldorf Vermisster 84-Jähriger aus Pflegeheim wieder aufgetaucht

Ein vermisster 84-Jähriger aus Düsseldorf ist wieder aufgetaucht. Der Mann, der in einem Pflegeheim in Oberbilk lebt, hatte die Einrichtung am Donnerstag gegen 16.30 Uhr verlassen und war nicht zurückgekehrt. Seine Spur verlor sich am Amts- und Landgericht an der Werdener Straße. Die Polizei suchte mit einem Fahndungsfoto nach dem Mann.