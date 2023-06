Vorfall in Düsseldorf Mann wird in Sprachschule mit Messer angegriffen — Mordkommission ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer in der Sprachschule in Düsseldorf-Stadtmitte wegen einer vermeintlichen Belanglosigkeit in einen Streit, aus dem sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Dabei zog der 33-Jährige ein Messer und stach auf seinen 34 Jahre alten Kontrahenten ein. Das Opfer wurde dadurch schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Auskunft der Ärzte nicht.