Unfall in Düsseldorf : Verletzte bei Unfall zwischen Bus und Awista-Fahrzeug

Düsseldorf In Düsseldorf-Flingern hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Kehrfahrzeug der Awista ist in einen Rheinbahnbus gefahren. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Virginia Saida Leifgen wurde Augenzeugin des Unfalls auf der Kreuzung Dorotheenstraße und Lindenstraße. Wie sie sagte, sei der Bus auf der Lindenstraße aus Richtung Hermannplatz gefahren, das Awista-Fahrzeug kam aus der Gegenrichtung.

Dann habe der Fahrer des Kehrfahrzeugs aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei seitlich in Bus hineingefahren. Es gingen mehrere Scheiben zu Bruch.

Wie Saida Leifgen weiter sagt, sei sie direkt zu dem Bus geeilt und habe dort einer schwangeren Frau geholfen, die offenbar unter Schock stand.

Laut Polizei wurde mindestens eine Person verletzt, nähere Informationen lagen am Morgen noch nicht vor.

