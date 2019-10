Sperrung in Düsseldorf : Verkehrsunfall am Rather Broich mit mehreren Verletzten

Düsseldorf Am Rather Broich hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Es gab mehrere Verletzte, unter anderem zwei Kinder. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr krachte es gegen 20.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei kollidierte er mit zwei weiteren Autos. Zwei hatten ein Düsseldorfer Kennzeichen, das dritte war ein Sharing-Auto.

Laut Polizei gab es vier Verletzte, laut Feuerwehr sechs. Zwei davon waren die Söhne eines der Autofahrer, vermutlich um die zwölf Jahre alt. Sie kamen in die Kinderklinik. Zwei der Unfallopfer wurden schwer verletzt. Die Polizei sperrte die Straße für mehr als zwei Stunden, da die Autos abgeschleppt werden mussten.

