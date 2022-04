In Düsseldorf : Verfolgungsjagd mit Schussabgabe

Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Polizist einen Schuss abgegeben (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Mittwoch in Düsseldorf gekommen. Dabei hat ein Polizist einen Schuss abgegeben. Aus Neutralitätsgründen liegt der Fall jetzt aber bei der Polizei in Duisburg.

Die Polizei in Düsseldorf hat am Mittwochabend ein flüchtendes Fahrzeug durch die Stadt verfolgt. Dabei sei es zu einer Schussabgabe gekommen, sagte eine Düsseldorfer Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Aus Neutralitätsgründen liege der Fall jetzt aber bei der Polizei in Duisburg.

Ein Sprecher der dortigen Behörde bestätigte den Vorfall, konnte aber noch keine Details nennen. Lediglich, dass die Verfolgungsjagd am Josefplatz in Oberbilk angefangen und sich dann über innerstädtische Straßen fortgesetzt habe. Bei der Schussabgabe durch einen Polizisten sei niemand verletzt worden.

Weitere Informationen sollen im Laufes des Vormittags bekannt gegeben werden.

