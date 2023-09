Verdächtiger in Düsseldorf festgenommen Sturz eines 77-Jährigen entpuppt sich als Mordfall

Die Tat ereignete sich – so nehmen es die Ermittler an – am Abend des 4. August. Der 77-jährige Düsseldorfer war an diesem Tag mit einem Freund unterwegs. Auf dem Rückweg aus einer Gaststätte setzte der Bekannte ihn an einer Tankstelle an der Brehmstraße ab, nur wenige Meter von dessen Wohnung entfernt. Der 77-Jährige gab seinem Freund noch Fahrtgeld und lief das kurze Stück nach Hause. Auf diesem Weg soll ihm der Tatverdächtige gefolgt sein – und ihn schließlich vor der Haustür niedergeschlagen haben.