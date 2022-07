Gewalttat in Düsseldorf : Verdächtiger nach Messerangriff in U73 identifiziert

Verdächtiger nach Messerangriff in U73 identifiziert

Gewalttat in Düsseldorf

Die Tat ereignete sich in der U73 in Friedrichstadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat einen Verdächtigen identifiziert, der in der U-Bahn einen 18-Jährigen schwer mit einem Messer verletzt haben soll. Er wurde mit Bildern aus einer Videokamera gesucht. Er befindet sich weiter auf freiem Fuß.

Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Verdächtigen identifiziert, der einen 18-Jährigen in der U73 mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll. Es handelt sich um einen 45-jährigen Mann aus Wersten. Am Dienstagmorgen hat die Polizei ihn in seiner Wohnung aufgesucht, die Personalien festgestellt und die Räume durchsucht, heißt es.