Diebstahl in ICE Verdächtige nach Rucksack-Ortung in Düsseldorf festgenommen

Die junge Frau erschien am Donnerstagvormittag auf dem Bundespolizeirevier in Wuppertal und gab an, dass ihr im ICE der Rucksack mit diversen technischen Geräten durch zwei Männer entwendet worden sei. Die Frau lieferte eine Täterbeschreibung und konnte ihren Rucksack mit einem Ortungssystems ausfindig machen.