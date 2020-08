Düsseldorf-Vennhausen : Taxifahrer soll Frau vergewaltigt haben

Düsseldorf Mit einem Phantombild hofft die Polizei Düsseldorf einem Triebtäter auf die Spur zu kommen, der im Juni eine Frau in einem Taxi vergewaltigt haben soll.

Am frühen Morgen des 18. Juni stieg die Frau an der Mühlenstraße in der Altstadt in ein Taxi. Während der Fahrt zu ihrer Wohnanschrift in Vennhausen belästigte der unbekannte Fahrer sie zunächst verbal.