Düsseldorf-Vennhausen​: Tankstelle überfallen - Täter auf der Flucht​

Düsseldorf Nach einem möglichen Tankstellenüberfall in Düsseldorf-Vennhausen sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der Mann soll Bargeld erbeutet haben.

Nach einem möglichen Raubdelikt in einer Tankstelle in Vennhausen fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter. Ein Mann hatte einer Angestellten verbal gedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete der Täter.

Laut Polizei befand sich die 25-jährige Angestellte am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Tankstelle an der Vennhauser Allee, als sie plötzlich einen dunkel gekleideten Mann bemerkte. Er sprach sie an, drohte ihr verbal und forderte sie auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Dieser Aufforderung kam die 25-Jährige nach. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.