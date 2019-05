Düsseldorf-Vennhausen : Radlader in die Düssel gestürzt

Foto: Patrick Schüller 3 Bilder Düsseldorf - Radlader stürzt in die Düssel.

Düsseldorf Ein Radlader ist am Dienstagmorgen in Düsseldorf-Vennhausen in die Düssel gestürzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Wie genau es zu de Unfall am Gothaer Weg gekommen ist, ist noch unklar. Der abgestürzte Radlader wird derzeit mithilfe eines Baggers aus der Düssel geborgen.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)