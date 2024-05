In Klinik eingewiesen Mann soll in Düsseldorf-Vennhausen eigene Mutter erstochen haben

Ein 58-jähriger Mann ist in Düsseldorf-Vennhausen unter dem Verdacht festgenommen worden, seine eigene Mutter erstochen zu haben. Mutter und Sohn hatten sich am Samstagabend nach Angaben der Polizei zusammen in der Wohnung der Frau an der Chemnitzer Straße aufgehalten. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Mann dann plötzlich mit einem Messer auf die 86-jährige Frau losgegangen sein und sie damit so schwer verletzt haben, dass sie noch am Tatort starb.