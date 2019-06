Unfall in Düsseldorf-Vennhausen : Fahrradfahrer prallt gegen Autotür - 79-Jähriger schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf-Vennhausen

Düsseldorf Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Düsseldorf-Vennhausen gegen die geöffnete Beifahrertür eines geparkten Pkw gefahren und gestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge parkte ein 59-jähriger Düsseldorfer seinen Mazda am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Vennhauser Allee am Straßenrand.