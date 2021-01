Düsseldorf-Vennhausen : Busfahrer der Rheinbahn überfallen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Ein Überfall auf einen Busfahrer der Rheinbahn in Düsseldorf-Vennhausen beschäftigt derzeit die Polizei. Der unbekannte Täter hatte auf den Mann eingeschlagen, ihm die Wechselgeldkasse gestohlen und ist damit geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am frühen Mittwochabend um 19.20 Uhr den Fahrer eines Rheinbahnbusses überfallen. Er schlug auf ihn ein und flüchtete anschließend mit der Wechselgeldkasse.

Laut Polizei machte der 37-jährige Busfahrer der Linie 721 an der Haltestelle Gothaer Weg in Vennhausen Pause. Hierbei hatte der die vordere Tür des Busses geöffnet. Während er das Wechselgeld zählte, griff ihn plötzlich ein unbekannter Mann an und forderte die Herausgabe des Geldes.