Düsseldorf-Vennhausen : Busfahrer angehalten und attackiert - Polizei fahndet nach Schlägerduo

Düsseldorf Zwei Männer haben in Düsseldorf-Vennhausen einen Bus gestoppt und anschließend den Fahrer attackiert und schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern, die Rheinbahn hat eine Belohnung ausgesetzt.

Nach einer brutalen Attacke auf einen Busfahrer in Vennhausen am frühen Sonntag gegen Mitternacht fahndet die Polizei jetzt mit einer Beschreibung nach den beiden unbekannten Angreifern. Die beiden Männer hatten zunächst einen Linienbus gestoppt und dann den Fahrer mit Schlägen und Tritten schwer verletzt.

Laut Polizei war der 30-jährige Busfahrer in der Nacht zu Sonntag nach seiner letzten Linienfahrt ohne Fahrgäste auf dem Weg zum Betriebshof. An der Gothaer Straße trat dann ein Mann auf die Fahrbahn und forderte den Fahrer per Handzeichen zum Anhalten auf. In dem Glauben der Mann sei in einer Notlage, hielt der 30-Jährige an und öffnete die Tür.