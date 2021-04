Düsseldorf-Urdenbach : Unbekannter entblößt sich vor zwei Frauen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Die Polizei sucht einen Mann der sich in Düsseldorf-Urdenbach vor zwei jungen Frauen entblößt hat. Der Unbekannt war mit einem E-Mountainbike unterwegs.

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in einem Park in Urdenbach vor zwei jungen Frauen sein Geschlechtsteil entblößt und an sich manipuliert hatte.