Einsatz in Düsseldorf Toter nach Brand in Wohnhaus

Update | Düsseldorf · In einem Wohnhaus in Düsseldorf-Urdenbach ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein zunächst schwer verletzt geborgener Mann ist später im Krankenhaus verstorben.

07.02.2023, 12:34 Uhr

11 Bilder Wohnhaus brennt in Düsseldorf-Urdenbach 11 Bilder Foto: Patrick Schüller

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Düsseldorf-Urdenbach ist ein zunächst schwer verletzt geborgener Mann später in der Klinik gestorben. Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde am frühen Dienstagmorgen um 2.50 Uhr zu dem Brand in der Straße „An der Ziegelei" gerufen. Gemeldet wurde auch, dass sich noch eine Person in dem Haus befinden sollte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, quoll bereits dichter Rauch aus dem Dach des Hauses, Flammen schlugen aus dem Dach und einem Fenster. Ein Bewohner teilte dem Einsatzleiter mit, dass in der Wohnung nach wie vor eine Person vermisst werde. Man habe sofort mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude geschickt, um nach der vermissten Person zu suchen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der 33-jährige Mann konnte durch die Einsatzkräfte zügig gefunden und ins Freie gebracht werden. Notfallsanitäter sowie Notärzte untersuchten und behandelten den Schwerverletzten. Er wurden umgehend in Krankenhäuser transportiert. „Er ist später in der Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben", sagte der Sprecher. Ob es sich um eine Rauchgasvergiftung oder Verbrennungen handelte, konnte er nicht sagen. Ein weiterer 61-jähriger Mann, der sich selbst aus dem Haus hatte retten können, kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Notfallseelsorger betreuten während des Einsatzes die Anwohner. Anschließend wurde die Brandbekämpfung durchgeführt und das Dach für Nachlöscharbeiten geöffnet. Nach rund zweieinhalb Stunden fuhren die letzten der rund 50 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück und die Einsatzstelle konnte der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Aufgrund des Schadensausmaßes wurde im Verlauf des Dienstagmorgens eine routinemäßige Brandnachschau durchgeführt.

(csr)