Düsseldorf-Urdenbach Gewaltbereite Jugendliche stürmen Party – acht Verletzte

Die Party zu ihrem 15. Geburtstag wird ein Mädchen aus Urdenbach so schnell wohl nicht vergessen: Die Schülerin hatte am Freitagabend in ihr Elternhaus an der Haus-Endt-Straße rund 40 gleichaltrige Freunde eingeladen. Alles sah zunächst nach einer normalen Feier aus, bis dann gegen 21 Uhr von Partygästen die Polizei gerufen wurde.