Tat im April in Düsseldorf-Urdenbach 87-Jähriger zu Hause brutal ausgeraubt - vier Festnahmen

Nachdem unbekannte Männer im April im Hugo-Wilderer-Weg den Senior überfallen hatten, führten die Fahndungsmaßnahmen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zur Festnahme: Ein Brüderpaar wurde in Bochum (20 und 22 Jahre alt), das andere in Düsseldorf (18 und 22 Jahre alt) aufgrund der durch die Staatsanwaltschaft erwirkten Haftbefehle festgenommen. Die Wohnungen der Tatverdächtigen wurden durchsucht und Beweismittel sichergestellt.