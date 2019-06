Düsseldorf-Urdenbach : Exhibitionist zeigt sich Joggerin - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Im Bereich des Urdenbacher Altrheins hat sich am Donnerstagmorgen ein Mann einer Frau gegenüber entblößt. Die Polizei such Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 19-jährigen und etwa 1,75 Meter großen Mann. Der Verdächtige hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr im Bereich der Straße Am Rittersberg in Düsseldorf-Urdenbach einer Joggerin in schamverletzender Weise gezeigt und sie sogar angesprochen.