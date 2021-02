Unterhaltsamer Facebook-Post der Polizei : Autofahrer fährt sich auf Acker bei Haus Bürgel fest

Mit den Vorderreifen war das Fahrzeug in die überflutete Wiese eingebrochen. Foto: Carsten Münks

Düsseldorf Die Fahrt mit dem Auto über eine Eisfläche im Düsseldorfer Süden entpuppte sich als schlechte Idee. Ein Landwirt musste den Wagen von der überfluteten und gefrorenen Wiese an Haus Bürgel ziehen. In den sozialen Medien warnt die Polizei, das Experiment nachzumachen.

Inzwischen kann kein Autofahrer mehr nachmachen, was einer am Sonntagabend auf einer vom Hochwasser überspülten und von der Kälte gefrorenen Wiese versuchte: Wie James Bond mit seinem Auto über das Eis flitzen. Allerdings kam der Mann nicht weit. Mit dem Vorderreifen brach er in die Wiese ein und kam nicht mehr weg. Ein vorbeifahrender Zeuge rief die Polizei, die zu Hilfe eilte.