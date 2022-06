Düsseldorf-Unterrath​: Verdächtige nach Katalysatordiebstahl in Fluchtwagen festgenommen​

Düsseldorf Nach einem Katalysatordiebstahl in Düsseldorf-Unterrath konnte die Polizei mehrere Tatverdächtige in ihrem Fluchtfahrzeug festnehmen. Ein Zeuge hatte die Männer beobachtet.

Laut Polizei war dem 33 Jahre alten Zeugen am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ein am Straßenrand der Höxterstraße aufgebockter BMW aufgefallen. Unter dem Fahrzeug lag eine männliche Person, die sich offenbar an dem Auto zu schaffen machte. Auf Ansprache flüchtete der Mann sofort mit einem Mittäter in Richtung Vogelsanger Weg.