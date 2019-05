Düsseldorf-Unterrath und -Stockum : Unbekannte zerstören Haltestellenhäuschen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. Mai alleine im Düsseldorfer Stadtgebiet die Glasscheiben von fünf Haltestellehäuschen zerstört. Auf Meerbuscher Stadtgebiet gab es weitere Tatorte. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr belam die Polizei Meldung von einer Sachbeschädigung an dem Haltestellehäuschen Deikerstraße 53. Hier hatten unbekannte Täter die Sicherheitsglasscheibe zerstört.

Weitere Tatorte sollen sich auf Meerbuscher Stadtgebiet befinden. Gegen 23.55 Uhr fiel ein weißer Pick Up mit Ladefläche in Höhe der Haltestelle Deikerstraße 53 auf. Der Pick Up fuhr in Richtung stadteinwärts. Als sich dieser in Höhe der Haltestelle befand, ging die Scheibe zu Bruch.